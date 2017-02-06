Украина и Международный валютный фонд завершают обсуждение технических деталей продолжения программы сотрудничества и получения четвертого по счету кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает УНИАН.

«Мы на последних этапах (переговоров. – Ред.), технические моменты обсуждаются для получения следующего транша. Это сигнал для страны и внешних инвесторов», - сказал он.

Пока в расписание работы Совета директоров МВФ вопрос по Украине не внесен.

Напомним, ранее Данилюк заявлял, что очередной транш от МВФ поступит в начале февраля.