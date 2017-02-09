также в разделеОбщество
Новый глава Нацполиции прокомментировал трагедию в Княжичах 5
Князев отказался говорить о квартирах бывшей жены 28
Суд оставил Безъязыкова под стражей 22
8 февраля. Картина дня 51
Членов истребительных батальонов НКВД могут лишить ветеранских пенсий 82
Порошенко наградил бойцов 72-й бригады и ГосЧС за защиту Авдеевки 25
Задержанного на взятке главу департамента НБУ отпустили под залог 18
Убийство Шеремета: полиция обнародовала новое видео 344
В Запорожской области из-за чиновников дети-инвалиды могут лишиться дома 62
Петренко заговорил о возможной ликвидации НАПК 56
В «ДНР» заявили, что к убийству «Гиви» причастен Шкиряк 736
Задержанных в «ДНР» детей-«диверсантов» 5-й месяц держат под стражей 105
Следствие не исключает, что убийство Шеремета заказали в РФ 47
Захарченко об убийстве «Гиви»: Мы будем и мертвыми приходить к украинцам 735
Минюст разработал порядок проверки НАПК е-деклараций 37
Аваков: Приоритетная версия убийства Шеремета – профессиональная деятельность 37
Эксперт: Проезд в маршрутках может подорожать еще на 50% 210
Кабмин выделил 12 миллионов на тушение террикона на Львовщине 25

За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 82 обстрела позиций сил АТО, сообщает пресс-центр штаба.

«Потерь среди наших военных нет», - говорится в сводке.

На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии НВФ обстреливали Луганское, из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево. По Луганскому и Авдеевке огонь вели танки.

На луганском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра НВФ обстреливали Новотошковское и Крымское, из минометов – Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. По Новозвановке вели огонь БМП и БТР.

На мариупольском направлении из 152 и 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов – Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия Лебединское, Водяное, Павлополь и опять же - Широкино и Гнутово.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние