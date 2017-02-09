За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 82 обстрела позиций сил АТО, сообщает пресс-центр штаба.

«Потерь среди наших военных нет», - говорится в сводке.

На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии НВФ обстреливали Луганское, из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево. По Луганскому и Авдеевке огонь вели танки.

На луганском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра НВФ обстреливали Новотошковское и Крымское, из минометов – Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. По Новозвановке вели огонь БМП и БТР.

На мариупольском направлении из 152 и 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов – Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия Лебединское, Водяное, Павлополь и опять же - Широкино и Гнутово.