Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины установила, что ОАО «Киевэнерго» нарушило законодательство о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке передачи электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«По результатам рассмотрения материалов дела Временная административная коллегия установила, что ОАО «Киевэнерго» создавало препятствия доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНД), в частности, ООО «ЭК ЕНОЛЛ» и ЗАО «Карбон» на рынок поставки электроэнергии», - говорится в сообщении.

По данным АМКУ, «Киевэнерго» ограничивало ПНД в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в Киеве, в частности, путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии.

Такие действия ПАО «Киевэнерго» признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке передачи (распределения) электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории Киева.

«За указанное нарушение на ПАО «Киевэнерго» наложен штраф в размере 17958891 грн», - отмечается в сообщении.