«Министру государственной безопасности» «ДНР» объявлено подозрение в незаконном лишении свободы 4 украинских подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следователи установили, что в сентябре 2016 года, по приказу так называемого министра государственной безопасности «ДНР» представители НВФ, находясь на территории Донецкой области, незаконно лишили свободы четырех граждан Украины 1998-2001 годов рождения. По информации правоохранителей, НВФ подозревают подростков в совершении преступлений. Сейчас их продолжают незаконно удерживать под стражей.

По данному факту проводится специальное (заочное) досудебное расследование, поскольку правонарушители находятся на временно оккупированной территории Донецкой области.

В настоящее время «министру государственной безопасности» «ДНР», которым является гражданин Российской Федерации В. Павленко, официально объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Напомним, 12 сентября 2016 года «министерство госбезопасности ДНР» сообщило о задержании группы несовершеннолетних лиц, подозреваемых в совершении ряда диверсий на территории «ДНР» якобы по заказу спецслужб Украины. Они якобы признали свою вину.

В состав группировки вошли семь человек, на их счету, в частности, ряд инцидентов с подрывом объектов инфраструктуры. Уже известно, что задержанные «диверсанты» причастны к подрыву железной дороги в Ясиноватой, произошедшего 16 февраля 2016 года.