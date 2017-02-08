Перевозчиков Киевской области обязали снизить стоимость проезда, а вероятность того, что она снова вырастет в течение следующих трех месяцев, крайне мала. Такое мнение в комментарии ForUm’y выразил руководитель общественной организации «Развитие инфраструктуры» Станислав Гвоздиков.

«Во-первых, часть перевозчиков в области снизили стоимость проезда. Они не могут подтвердить затратные статьи в своих калькуляциях. Глава Киевской ОГА создал рабочую группу, которая потребовала расшифровки. Некоторые перевозчики их предоставили и ждут «вердикта», а он для них будет неутешительный. Просто потому что верификация затрат «не проходит». Например, перевозчики пишут, что заправляют маршрутки бензином, а на самом деле используют дизтопливо или газ, что намного дешевле», - объяснил эксперт.

По словам Гвоздикова, также перевозчики указывают в документах заниженные данные по количеству пассажиров.

«Во-вторых, у них есть проблемы с пассажиропотоком. По договору с КОГА перевозчик обязан ежемесячно сообщать, сколько людей он перевез. Зачастую эта информация занижена в 2-4 раза. А в калькуляциях поданы реальные цифры», - отметил он, добавив, что теперь помимо рабочей группы при ОГА проверять перевозчиков будет и ГФС.

«Часть перевозчиков успели услышать губернатора и снизили тарифы. А те, кто упорствует в своих заблуждениях, видимо, будут терять маршруты и попадать на штрафные санкции», - считает эксперт.

Кроме того, он объяснил, что снова повысить тарифы перевозчики смогут только, если резко вырастет курс доллара, а вместе с ним и стоимость топлива.

«На этот год прогнозируется значительный рост курса доллара. Вследствие чего значительно подорожает топливо. Потому мы можем предполагать, что тарифы на пассажирские перевозки вырастут в течение года. Но точно не в течение недели или трех месяцев, как говорят некоторые перевозчики. Если они повысят стоимость проезда без оснований, то потеряют маршруты и бизнес», - отметил Гвоздиков.

«Тарифы повысятся только, если резко вырастут курс доллара и стоимость топлива. Также, есть и «законодательный риск». Например, может увеличиться налогообложение транспортных предприятий. В связи с этими факторами можно прогнозировать значительное удорожание стоимости проезда, до 50%, в течение года. Но я бы оценил такую вероятность в 50(. А вот вероятность того, что в течение трех месяцев проезд не подорожает – 90%», - заключил он.

Как сообщалось, с начала года в пригородных маршрутах Киевщины цена выросла в среднем на 40% - до 12-15 грн за поездку.

Спустя некоторое время в Вишневом, Боярке, Вышгороде и Макарове перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутках.