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Суд в российском Кирове приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы условно, сообщает ВВС.

Это уже второй приговор по делу «Кировлеса». Президиум Верховного суда направил дело на новое рассмотрение после того, как ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального и Офицерова.

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин огласил приговор по делу о растрате средств государственного предприятия «Кировлес» в 2009 году. Суд снова признал, что были похищены 16 млн рублей.

Навальный получил пять лет лишения свободы условно, Офицеров - четыре года условно. Кроме того, Навальный и Офицеров должны выплатить штраф по 500 тыс. рублей каждый.

«Это такая телеграмма, которая пришла из Кремля», - прокомментировал приговор Навальный после окончания заседания. По его мнению, цель - не допустить его к избирательной кампании.

«Этот приговор мы не признаем, этот приговор будет отменен», - заявил политик. По его словам, в соответствии с Конституцией он имеет право принимать участие в президентских выборах в 2018 году.

Навальный напомнил, что ранее обещал вести избирательную кампанию, каким бы ни был приговор суда.
ForUm

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