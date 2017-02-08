Члены истребительных батальонов НКВД, которые преследовали бойцов Украинской повстанческой армии вплоть до середины 1950-х годов, до сих пор получают пенсии наравне с ветеранами Второй мировой войны.

Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил на пресс-конференции в Киеве, посвященной старту национальной информационной кампании в память об УПА, 75-летие создания которой исполняется в этом году.

«У нас участники борьбы с Украинской повстанческой армией приравненные к участникам Второй мировой войны. Даже те, кто был участником так называемых истребительных батальонов где-то до середины 50-х годов, имеют такой статус и пользуются соответствующими льготами. Очевидно, что этот вопрос требует серьезного законодательного урегулирования», - сказал он, сообщает УНИАН.

Вятрович также добавил, что следует перенять опыт Польши, в которой сейчас пересматривают пенсии тем, кто работал на коммунистический режим.