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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что украинские военные «подло убили» командира батальона «Сомали», известного как «Гиви». ОБ этом он сказал Ren.tv.

«Был подло убит командир батальона с позывным «Гиви» Михаил Толстых. По предварительным данным, это был теракт. Следствие устанавливает виновных», - сказал Захарченко.

По его словам, ДНР воюет с государством, которое превратилось в террористическую организацию.

«На полях сражения у них не получается побеждать. Они получали котлы. Убивают нас подло. Обращаюсь к украинским властям и военнослужащим: «Всех вы нас не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвыми. И все равно мы вас убивать будем», - заявил Захарченко.

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате теракта.
ForUm

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