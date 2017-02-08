Ночью 8 февраля неизвестные исписали краской забор польского генерального консульства во Львове на ул. Ивана Франко, 108.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.

На заборе появилась надпись белой краской «Наша земля», а также пятна красной краски на здания консульства.

В то же время, как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД Украины, внешнеполитическое ведомство решительно осуждает этот акт вандализма.

«Системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-польским отношениям», – подчеркнули в МИД.

Как сообщал ForUm, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на Рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, изрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.

25 января под Киевом, в поселке Быковня, неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.