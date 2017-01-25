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Под Киевом, в поселке Быковня, неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.

Об этом в Facebook сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«В Быковне осквернено украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Вандалы, которые, скорее всего, сделали это ночью, оставили следы похожие на те, что в Гуте Пеняцкой», - написал он.

Как сообщал ForUm, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на Рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, изрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.
ForUm

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