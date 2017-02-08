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Львовские патрульные задержали подозреваемых в хулиганстве, которые разбили окно в маршрутке. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Водитель маршрутного такси сообщил, что неизвестные повредили его автобус на перекрестке улиц Лычаковской и Тракт Глинянский во время остановки.

«Инспекторы прибыли на место и выяснили, что неизвестные бросили в автобус стеклянную бутылку из автомобиля AUDI Q7, а затем вышли и битой разбили окно, пока в салоне находились пассажиры», - говорится в сообщении.  

По словам водителя, мужчины вели себя вызывающе и цеплялись к прохожим, а потом сели в автомобиль и поехали в сторону города Винники. Патрульные передали ориентировку другим экипажам.

«Меньше чем за час, инспекторы нашли нарушителей и задержали их. Мужчины отрицали свою причастность к этому инциденту и вели себя вызывающе. Дело передали следователям, которые инкриминируют злоумышленникам хулиганство с особой дерзостью», - сообщили в полиции.
ForUm

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