9 февраля ночью в столице ожидается снижение температуры до около 20° мороза, днем - 10-12°, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на информацию Украинского гидрометцентра.

Осадков в этот день не ожидается, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.