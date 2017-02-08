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9 февраля ночью в столице ожидается снижение температуры до около 20° мороза, днем - 10-12°, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на информацию Украинского гидрометцентра.

Осадков в этот день не ожидается, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
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