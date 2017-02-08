Министр юстиции Павел Петренко обвинил Национальное агентство по предупреждению коррупции в саботаже проведения спецпроверки кандидатов на должности госслужащих. Об глава ведомства заявил сегодня в ходе заседания правительства.

«Нужно говорить откровенно, почему это случилось, почему у нас сейчас проблема со спецпроверками по всем без исключения кандидатам, которые идут на должности по конкурсам. Не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и на главных специалистов в регионах... Потому что НАПК, которое должно предоставлять соответствующие заключения по спецпроверке, просто этого не делает с 1 января и саботирует работу», - сказал он, сообщает LIGA.net.

По словам министра, ситуация будет обостряться и может стать катастрофической. «Они фактически не выполняют свои функции и не выдают сотням, а уже и тысячам людей, которые прошли конкурсы, соответствующий документ по спецпроверке», - заявил Петренко, обращаясь к премьеру.

Напомним, ранее Петренко заявил, что НАПК – единственный государственный орган, с которым Минюст не может найти общий язык.