Пенсионная система Украины будет изменена в 2017 году, выплаты будут увеличены. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, сообщает ЛІГА.net.

«Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система. Она будет справедливой, и пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат. Но... Систему нужно будет изменить и мы готовы будем предложить обществу такие решения. Всему свое время», - сказал Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство социальной политики Украины в рамках реформы пенсионной системы представит в марте законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд бездефицитным к 2024 году.

Позже с сайта правительственного портала эта информация исчезла.