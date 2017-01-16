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Правительственный портал удалил новость об итогах встречи министра соцполитики Андрея Ревы и постоянного представителя Международного валютного фонда Жерома Ваше, в которой речь шла об основных составляющих пенсионной реформы в Украине.

Новость на правительственном портале уже не открывается, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву в этом сообщении отмечала, что министерство в рамках реформы пенсионной системы представит в марте законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд Украины бездефицитным к 2024 году. По словам Ревы, он должен вступить в силу в июле.

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, поскольку и для президента, и для простого работника устанавливается одинаковый подход к начислению пенсий», - цитировала Реву пресс-служба Минсоцполитики.
ForUm

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