Министерство социальной политики Украины в рамках реформы пенсионной системы представит в марте законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд Украины бездефицитным к 2024 году, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, поскольку и для Президента, и для простого работника устанавливается одинаковый подход к начислению пенсий», - цитирует Реву пресс-служба Минсоцполитики.

По словам министра, принятие этого законопроекта может вызвать у украинцев шок, сравнимый с тем, который они пережили из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, но это вынужденный шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, данный законопроект предусматривает, что источником для выплаты пенсий по инвалидности будет не Пенсионный фонд, как в настоящее время, а Фонд социального страхования. Также произойдут изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В этой категории останутся только военнослужащие, а их взносы будут увеличены в два раза. Помимо этого, данный законопроект предусматривает отмену всех льгот.

Напомним, ранее Рева заявил, что граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа.