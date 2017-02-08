Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве многомиллионную махинацию с имуществом производственного государственного предприятия.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что руководство предприятия, находящегося в управлении Министерства экономического развития и торговли Украины, заключило с подконтрольными коммерческими структурами договоры хранения имущества.

«Фактически вся недвижимость имущественного комплекса и территория были переданы бизнесменам, за что госпредприятие еще и платило деньги», - отмечается в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что дельцы с 2013 года сдавали в субаренду четыре гектара земли и 3,2 тысячи квадратных метров целостного комплекса госпредприятия.

По предварительным оценкам нанесенный бюджету ущерб составляет 17 миллионов гривен.

Во время проведения обысков в административном здании госпредприятия и по месту жительства фигурантов дела оперативники изъяли документы, печати, другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность руководства госпредприятия до сделок с его имущественным комплексом.

По информации спецслужбы, злоумышленники планировали полное отчуждение госимущества через создание фиктивной дебиторской задолженности перед подконтрольными коммерческими структурами.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.