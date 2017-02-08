Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что новая администрация США вместе с Россией устранит нынешнюю украинскую власть.

Об этом Азаров заявил во время пресс-конференции в Москве, посвященной выходу его новой книги «Уроки Майдана», сообщает ВВС Украина.

«У меня очень большая надежда на то, что новая американская администрация, учитывая много «за» и «против», реалистично проанализировав ситуацию в Украине, изменит эту политику и будет искать компромисс с РФ по урегулированию ситуации в Украине», - сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в этой стране еще не знают, что происходит на востоке Украины, в реальной ситуации еще предстоит разобраться.