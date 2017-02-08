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Чешские работодатели призвали правительство упростить процедуру найма иностранной рабочей силы из Украины.

Как сообщает Немецкая волна, открытое письмо с таким призывом в адрес премьер-министра страны Богуслава Соботки направили в понедельник, 6 февраля, «Союз работодателей Чехии», «Торгово-промышленная палата Чешской Республики» и «Конфедерация чешской промышленности».

«Местный рынок труда не может предложить достаточного количества квалифицированных кадров ни среди безработных, ни среди недавних выпускников, поэтому работодатели вынуждены искать работников за рубежом», - отмечается в письме.

Уровень безработицы в Чехии - один из самых низких в Евросоюзе, государственную помощь в связи с потерей работы получают 360 тыс. человек. Несмотря на это, в стране 132 тыс. открытых вакансий, главным образом речь идет о сфере IT, строительства, промышленности, электроники, авто- и машиностроения.

Чтобы решить эту проблему, осенью 2015 года Чехия приняла закон, который предусматривает существенное упрощение и ускорение выдачи виз украинским гражданам с техническим образованием - инженерам, техническим специалистам и специалистам из сферы IT. Согласно ему, 3,8 тыс. украинцев ежегодно могут получать чешскую рабочую визу.

Однако сейчас чешские компании заявляют, что существующего закона недостаточно, а упрощенная процедура выдачи виз требует кардинального усовершенствования.
ForUm

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