Очередная волна заболеваемости гриппом ожидается в середине февраля.

Об этом в эфире 112 Украина сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дыхановская.

По ее словам, эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины.

«Заболеваемость среди взрослых, по сравнению с прошлой неделей, уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей - на 5%. Наивысшая заболеваемость в Киевской области, наименьшая - в Тернопольский области. Повышение уровня заболеваемости ожидаем в середине февраля», - сообщила она.