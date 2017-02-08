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Очередная волна заболеваемости гриппом ожидается в середине февраля.

Об этом в эфире 112 Украина сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дыхановская.

По ее словам, эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины.

«Заболеваемость среди взрослых, по сравнению с прошлой неделей, уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей - на 5%. Наивысшая заболеваемость в Киевской области, наименьшая - в Тернопольский области. Повышение уровня заболеваемости ожидаем в середине февраля», - сообщила она.
ForUm

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