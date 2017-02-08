В Сети появились первые фотографии с места убийства командира подразделения «Сомали» незаконных вооруженных формирований «ДНР» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Об этом сообщает российский сайт Life.

Покушение произошло на базе «Сомали» в Донецке.

По данным издания, тело «Гиви» опознано. На месте теракта работают представители следственных органов, МЧС «ДНР» и других оперативных служб.

«В правоохранительных органах не исключают, что покушение на «Гиви» могло быть организовано из Киева из-за его активного участия в обороне Донецка при обострении ситуации на Донбассе», - пишет российское издание.

Позже оно разместило видео с места происшествия.

Сторонник «ДНР» Константин Долгов в своем Twitter написал, что «Гиви» мог быть ликвидирован в результате выстрела из реактивного огнемета «Шмель».

Напомним, СМИ «ДНР» сообщили, что командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате теракта.