В больнице скончался еще один пострадавший в результате стрельбы в Олевске Житомирской области.
Об этом сообщила журналистка Инна Белецкая.
«В Олевской больнице подтвердили смерть еще одного человека вследствие перестрелки неделю назад. Поэтому двое погибших – оба неместные из группировки, которую считают зачинщиками стрельбы», - написала она в Facebook.
По данным Белецкой, в больнице остаются пятеро.
«Среди них один львовский – Виталий по прозвищу «Тюрьма». Такие сейчас «бытовые» конфликты», - отметила она.
По данным журналистки, руководство райотдела обещают уволить.
Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.
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