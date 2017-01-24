В больнице скончался еще один пострадавший в результате стрельбы в Олевске Житомирской области.

Об этом сообщила журналистка Инна Белецкая.

«В Олевской больнице подтвердили смерть еще одного человека вследствие перестрелки неделю назад. Поэтому двое погибших – оба неместные из группировки, которую считают зачинщиками стрельбы», - написала она в Facebook.

По данным Белецкой, в больнице остаются пятеро.

«Среди них один львовский – Виталий по прозвищу «Тюрьма». Такие сейчас «бытовые» конфликты», - отметила она.

По данным журналистки, руководство райотдела обещают уволить.

Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.