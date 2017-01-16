В ночь на 16 января в Олевске Житомирской области в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один - погиб, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Отмечается, что сообщение о столкновении между несколькими десятками мужчин с применением оружия на центральной площади города поступило в полицию около 1:00.

«По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовщины. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых умер во время оказания медицинской помощи. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - Покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлено часть участников конфликта и все их транспортные средства. Продолжаются дальнейшие действия.

В то же время, как сообщил на своей странице в Facebook депутат Житомирского облсовета Александр Николайчук, около 12:00 ночи в центр Олевска приехали не менее 3 автомобилей, среди которых микроавтобус. «Из авто выбежали неизвестные спортивной внешности вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки. Во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату, как следствие много молодых людей получили ранения различной степени. Кого забрала скорая, кто-то уехал в больницу с друзьями или неравнодушными людьми, другие – разбежались и занимаются самолечением», – отметил он.

«Бандиты сели в машину и поехали за город. Насколько мне известно, в Житомирской области введен план «Сирена», а в Олевск отправлен спецотряд полиции. Под усиленной охраной находится Олевская районная больница, которая принимает тяжелобольных людей. Возле больницы собрались десятки возмущенных ребят из всего района, они оказывают помощь своим друзьям и требуют беспристрастного расследования дерзкого преступления. На территории больницы лично находится начальник Олевского райотдела полиции и главный прокурор. Происходит документирование факта», – подчеркнул Николайчук.

По его словам, медперсонал напуган, потому что «бандитов на территории больницы видели с автоматами, так как среди тяжело раненых по меньшей мере двое неместных. «Кто они – догадаться не трудно, подобные жуткие наколки носят не все», – отметил депутата.

Он также сообщил, что олевчане готовят акции протеста. «Утром в 11:00 люди собираются на месте расстрела чтобы привлечь внимание к янтарному краю, который два года терроризируют бандиты. И никто не сомневаетесь, что отдельные высокопоставленные чиновники из Нацполиции, прокуратуры, Службы безопасности координируют их деятельность, чтобы в страхе держать Полесский регион! Следует Президенту наводить порядок, иначе в Украине откроется еще один «янтарный» фронт», – подытожил Николайчук.