Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил обеспокоенность по поводу законопроектов, которыми предусматривается внесение изменений в законы, касающиеся антикоррупционной сферы. Об этом сообщается на странице представительства ЕС в Twitter.

«Волнуемся из-за некоторых предложенных законопроектов, которые могут ослабить борьбу с коррупцией», - говорится в сообщении.

Мингарелли отметил, что законопроект №5430, которым предусматривается внести изменения в закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» в части усиления общественного контроля в сфере антикоррупционной деятельности идет вразрез с ключевым требованием о прозрачном и независимом аудите НАБУ с участием представителей международного сообщества.

«Прозрачный и независимый аудит НАБУ – ключевое. Международное участие в нем - правильный сигнал. Законопроект №5430 идет в разрез с этим», - написал посол.

Также он предостерег Верховную Раду от принятия законопроекта № 5672 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции.

«Менеджеры государственных предприятий не должны избегать подачи электронных деклараций», - говорится в заявлении Мингарелли.