Общественная платформа «Руна» объявила о прекращении сотрудничества с народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом говорится в сообщении платформы в Facebook.

«Гражданская платформа «Руна» начала свою работу с начала 2015 года. Недавно в своей деятельности мы объединились с народным депутатом Надеждой Савченко. Со временем мы пришли к взаимному решению, что по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы, общественная платформа и Савченко прекращают активное сотрудничество», - говорится в сообщении.

При этом платформа не исключает вероятности дальнейшей совместной работы с Савченко над определенными проектами «при условии пребывания в рамках различных идеологических структур».

Напомним, Савченко в конце декабря 2016 года заявила о создании общественной платформы «Руна».

«Это движение украинского народа, активных, думающих украинцев. Это реформы украинского народа ради настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа как исключительное требование Революции достоинства», - заявила депутат.