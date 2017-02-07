также в разделеПолитика
Меркель: Санкции с России снимать рано 14
Горбулин озвучил три сценария Кремля в отношении Украины 35
Турчинов: Россия готовится к дальнейшей эскалации на Донбассе 20
Рада ввела господдержку детей, проживающих на линии разграничения 16
Ляшко заявляет, что ему аннулировали американскую визу 50
Рада призвала парламенты мира осудить Россию за обстрелы Авдеевки 43
Климкин – послу ФРГ о выборах на Донбассе: Хватит фарса 83
Меркель призвала Путина повлиять на НВФ на Донбассе 23
В ЕС раскритиковали законопроекты, ослабляющие борьбу с коррупцией в Украине 59
Посла Германии вызвали в МИД 151
Нардеп ответила немецкому послу по выборам на Донбассе 68
В ЕП назвали причину обострения ситуации на Донбассе 62
Путин пожаловался Меркель на украинскую власть 92
В Раде требуют вызвать посла Германии в МИД за слова о выборах на Донбассе 75
Рева о не выплате пенсий жителям ОРДЛО: Пусть Путину предъявляют претензии 74
Парубий – нардепам-прогульщикам: Сдавайте мандаты и занимайтесь своим бизнесом 33
ГПУ пришла с обыском к Мосийчуку 75
Посол Германии: Выборы на Донбассе могут состояться в присутствии войск РФ 279

Общественная платформа «Руна» объявила о прекращении сотрудничества с народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом говорится в сообщении платформы в Facebook.

«Гражданская платформа «Руна» начала свою работу с начала 2015 года. Недавно в своей деятельности мы объединились с народным депутатом Надеждой Савченко. Со временем мы пришли к взаимному решению, что по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы, общественная платформа и Савченко прекращают активное сотрудничество», - говорится в сообщении.

При этом платформа не исключает вероятности дальнейшей совместной работы с Савченко над определенными проектами «при условии пребывания в рамках различных идеологических структур».

Напомним, Савченко в конце декабря 2016 года заявила о создании общественной платформы «Руна». 

«Это движение украинского народа, активных, думающих украинцев. Это реформы украинского народа ради настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа как исключительное требование Революции достоинства», - заявила депутат.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Ботинки зимние