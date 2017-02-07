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Министерство иностранных дел Украины должно вызвать к себе чрезвычайного и полномочного посла Германии Эрнста Райхеля для разговора относительно его недавнего заявления о выборах на Донбассе.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, с трибуны парламента заявила народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

Следует отметить, что в знак поддержки к трибуне также вышли и другие нардепы.

«Мы считаем, что МИД Украины должен немедленно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать его опровержение этого заявления. А министр Климкин должен доложить украинскому парламенту о результатах такого разговора с послом. Потому что это (то, что выборы на Донбассе возможны до выведения оттуда российских войск. – Ред.) не является официальной позицией Германии», – заявила Гопко.

Она отметила, что нардепы приглашают посла поехать в Авдеевку и увидеть реалии, которые там происходят.

«И мы тогда бы хотели услышать, какой будет его позиция относительно выборов при присутствии российских войск», - добавила она.

Также она отметила, что к 25-летию открытия немецкого посольства в Украине, которое отмечается именно сегодня, посол пригласил на прием многих депутатов, уважаемых гостей.

По ее словам, отказ пойти на прием к немецкому послу стал бы своего рода высказыванием принципиальной украинской позиции. «Позиция, которая была очень четкой – никаких выборов на Донбассе не будет до того времени, пока российские войска не уйдут с украинской территории, пока украинские войска не вернут контроль над украинско-российской границей…», – подчеркнула она.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель допустил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.
Мария Пастернак, ForUm

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