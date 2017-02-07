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Правительство внесло изменения в устав публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», отныне все решения по компании будут приниматься коллегиально на заседании Кабмина.

«Соответствующее решение принято с целью совершенствования управления Кабинетом Министров Украины, как единственным акционером и учредителем публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», корпоративными правами государства относительно этого общества, как и в отношении целого ряда стратегических для государства предприятий», - сообщает пресс-служба правительства.

До сих пор часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабинетом Министров Министерству инфраструктуры. Своим решением правительство отозвало эти делегированные функции - отныне все решения по управлению компании и ее отчетности будут приниматься не Мининфраструктуры единолично, а Кабинетом Министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры. Минэкономразвития предоставлены только полномочия по подготовке проектов таких решений.

«Вместе с тем в условиях реформирования такой мощной и сложной компании как ОАО «Укрзализныця» чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе», - считают в Кабмине.

Изменяется также состав наблюдательного совета «Укрзализныци», в который на конкурсных началах будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство.

«Этим решением Устав ПАО «Укрзализныця» приведен в соответствие с законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности», принятого Верховной Радой Украины 2 июля 2016 года в рамках реформы корпоративного управления субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. Согласно переходным положениям данного закона необходимо привести уставы и внутренние положения этих субъектов хозяйствования в соответствие с принятым законом», - отметили в правительстве.

Напомним, 18 января Кабинет Министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.
ForUm

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