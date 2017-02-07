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Вооруженные силы Украины не размещали на территории Авдеевского коксохимического завода ракетные тактические комплексы «Точка-У».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомаев по результатам встречи с первым замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины Александром Хугом.

«Предложил ввести режим полного инспектирования территории завода силами ОБСЕ и СЦКК для исключения распространяемых в прессе ОРДЛО бредовых новостей о размещении у нас «Точек-У», – отметил он.

 «Оружия на заводе не было, нет и не будет – у нас опасное производство и руководство ВСУ это понимает», – подчеркнул Магомаев.

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что ВСУ якобы перебросили на Донбасс восемь ракетных тактических комплексов «Точка-У», два из которых прибыли на территорию Авдеевского коксохима.
ForUm

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