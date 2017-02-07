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На украинском рынке остается пять проблемных банков, что не является критичным для финансовой системы. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщает УНИАН.

«Проблемный статус – это не приговор, у нас 13 банков вышли из проблемного статуса и продолжают работу», - пояснила она.

Рожкова отметила, что в будущем регулятор намерен отказаться от практики применять проблемный статус банка, планируя внедрять более цивилизованные подходы банковского надзора.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины в 2017 году может признать неплатежеспособными еще 10-15 банков.

 
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