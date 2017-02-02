также в разделеЭкономика
В Украину из-за границы в прошлом году перевели почти $2,5 миллиарда 46
В украинских ПХГ осталось 9,8 миллиарда кубов газа 421
Немецкий банк заблокировал €17 миллионов на корсчете «ПриватБанка» 97
За горячую воду и отопление исправно платят почти все украинцы 47
«ПриватБанк» потерял в «период турбулентности» 30 миллиардов 57
В «ПриватБанке» заявили о получении 135 миллиардов убытка 81
Почти половину украинского экспорта составляют продукты 77
В январе доходы госбюджета выросли два раза 61
НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для бюджетников и промышленности 34
За прошлый год Украина добыла почти 20 миллиардов кубов газа 45
«ПриватБанк» погасил 2,4 миллиарда рефинансирования НБУ 81
Остаток средств на счете Госказначейства увеличился в 2,4 раза 31
Рева: МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста 165
На межбанке продолжает укрепляться курс гривни 40
В Украине снова подорожали бензин и дизтопливо 143
США заинтересовались украинской пшеницей 52
Гройсман: В январе закрылись 129 тысяч предпринимателей 527
Розенко уверяет, что газ и коммуналка в этом году не подорожают 59

Глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет. Об этом она заявила в интервью ЛІГА.net.

«У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли «Платинум» и «Фортуна-Банк». Остались банки, которые составляют 3% от активов системы», - сказала глава НБУ.

Гонтарева считает, что вероятный уход с рынка некоторых мелких банков никакого влияния на банковский и валютный рынки уже не окажет.

Напомним, количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние