Глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет. Об этом она заявила в интервью ЛІГА.net.
«У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли «Платинум» и «Фортуна-Банк». Остались банки, которые составляют 3% от активов системы», - сказала глава НБУ.
Гонтарева считает, что вероятный уход с рынка некоторых мелких банков никакого влияния на банковский и валютный рынки уже не окажет.
Напомним, количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.
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