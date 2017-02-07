Высший совет правосудия принял изменения в регламент, которые позволяют безотлагательно рассматривать представление о даче согласия на содержание судьи под стражей или арестом

Соответствующее решение огласил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк на заседании 7 февраля, сообщает пресс-служба совета.

Согласно принятому решению, представление о предоставлении согласия на задержание судьи, содержание его под стражей или арестом рассматривается советом не позднее чем через пять дней со дня его получения.

Представление о даче согласия на содержание под стражей или арестом отношении судьи, который задержан во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, рассматривается безотлагательно после поступления представления в пределах сроков, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

«Эти изменения в регламент совета позволяют суду со своей стороны рассмотреть этот вопрос в срок, предусмотренный Уголовным процессуальным кодексом Украины, то есть в течение 72 часов с момента задержания лица», - отметил Бенедисюк.