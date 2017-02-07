За минувшие сутки на дорогах Украины погибло четверо граждан, травмированы – 50, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.
В Нацполиции подчеркнули, что критической по уровню аварийности остается ситуация в девяти областях страны.
В частности, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Закарпатской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.
Высокий уровень аварийности остается в Ивано-Франковской, Ривненской, Одесской, Днепропетровской и Луганской областях.
Напомним, сегодня, 7 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение в Черкасской, Киевской, Хмельницкой и Закарпатской и Винницкой областях.
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