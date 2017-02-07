В 2016 году вид на жительство в Польше попросили 95,5 тыс. украинцев, сообщили в Управлении по делам иностранцев в Варшаве.

Отмечается, что всего вид на жительство в Польше попросили 152 тыс. иностранцев.

Больше всего ходатайств в 2016 году поступило от украинцев – 68% от общего числа обращений, сообщает Польское радио.

Кроме граждан Украины, больше всего заявлений подали белорусы (4,8 тыс.), китайцы (4,7 тыс.), индусы (4,1 тыс.) и вьетнамцы (4 тыс).

Подавляющее большинство дел - 90% - касалось выдачи видов на жительство, позволяющий находиться в Польше до трех лет. В свою очередь, разрешения на постоянное проживание в Польше попросили 8% иностранцев.

В 87% случаях рассмотрение дел завершилось выдачей вида на жительство, 9% иностранцев получили отрицательное решение, а рассмотрение 4% дел было остановлено.