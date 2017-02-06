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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции прогнозирует, что количество госслужащих, которые будут подавать электронную декларацию, вырастет более чем на 700 тыс. человек, сообщает пресс-служба НАПК.

Как сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, за первый месяц 2017 года в системе электронных деклараций зарегистрировалось 50782 новых субъектов декларирования. Вместе с теми, кто уже был зарегистрирован в 2016 году, - 183 675 субъектов декларирования.

«За январь 2017 подано: 8021 ежегодную декларацию, 2965 исправленных деклараций, 2003 декларации перед увольнением, 937 деклараций после увольнения, 6133 декларации кандидатов на должность, 610 сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии», - отметил он.

В НАПК подчеркнули, что в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» с 2017 года значительно увеличивается круг граждан Украины, которые будут подавать свою электронную декларацию. Прогнозируется, что количество новых декларантов вырастет более чем на 700 тыс. человек.

«Это происходит за счет новых категорий служебных и должностных лиц, работающих в органах власти и местного самоуправления, в государственных и коммунальных учреждениях, заведениях и организациях. Обращаем внимание будущих декларантов, что форма декларации состоит из 16 разделов, поэтому важно тщательно ознакомиться с ней перед заполнением и выделить достаточно времени для подготовки необходимой информации», – сказано в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило с 1 сентября сертифицированную систему электронного декларирования доходов чиновников.

31 октября 2016 года в Украине завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

В январе 2017 года в НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования. 
ForUm

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