Защита экс-президента Виктора Януковича обратится в Европейский суд по правам человека по делу о его заочном осуждении. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

«Защита сегодня получила неоспоримые основания для неотложного обращения в Европейский суд по правам человека по делу о государственной измене. Сегодняшний беспрецедентный факт отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы защиты на решение Печерского районного суда относительно специального (заочного) расследования является для этого достаточным доказательством», - отметил Сердюк.

Он также добавил, что это решение Апелляционного суда будет положено в качестве основного доказательства политического давления на судебную систему в Украине по этому делу.

Как известно, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

По словам Луценко, прокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Януковича в течение февраля.