В Одессе за четыре дня более 100 тыс. верующих поклонились мощам Пантелеимона Целителя, которые прибыли из монастыря святого Павла на Горе Афон.

Об этом рассказал благочинный храмов первого Одесского округа протоиерей Павел Полещук, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Возможность приложиться к мощам святого приносит христианскому сердцу радость и утешение, а также ту благодатную силу, которая поможет изменить к лучшему каждую человеческую жизнь. Такое историческое событие не могут пропустить жители Одессы, а также многочисленные паломники. Именно поэтому люди массово идут к чудотворным мощам святого великомученика и целителя Пантелеимона», – сообщил отец Павел.

По его словам, в Одессу прибыли автобусы с паломниками из Запорожья, Харькова и многих других городов Украины. Очередь к святыне не уменьшается и постоянно составляет около 4 тыс. человек: от Свято-Преображенского кафедрального собора Одессы - до улицы Дерибасовской.

6 февраля вечером святые мощи Целителя Пантелеимона привезут в онкогематологическое отделение Одесской областной детской клинической больницы, где маленькие пациенты и их родители смогут помолиться и приложиться к великой христианской святыне.

Утром, 7 февраля, святыню доставят в Центральный военный клинический госпиталь Одессы, где находятся на лечении раненые воины АТО и другие военнослужащие Вооруженных сил Украины. Святыню выставят для поклонения и пронесут по палатам, где находятся тяжелобольные.

В этот же день святыня отбудет на Святую Гору Афон.

*** Великомученик Целитель Пантелеимон жил в III-IV ст. в Никомидии (территория современной Турции). При жизни святой Пантелеимон лечил прежде всего неимущих и заключенных, что вызвало ненависть врачей-язычников. Они донесли императору Максимиану и святой великомученик был обезглавлен, а тело брошено в костер, но не сгорело и было тайно погребено христианами. Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру. Его имя упоминается при освящении воды и в молитве за немощных. Святой является покровителем врачей, а также покровителем всех больных, исцеляя душевные и телесные болезни.