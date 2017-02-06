Сегодня, 6 февраля, в 15:35 Донецкая фильтровальная станция запущена в работу, сообщает пресс-служба КП «Компания Вода Донбасса».

«Подача воды по магистральным водоводам будет осуществляться с последующим контролем за их техническим состоянием на предмет наличия повреждений после активных боевых действий», – говорится в сообщении.

Напомним, 30 января члены незаконных вооруженных формирований повредили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате город остался без электричества, водо- и теплоснабжения.

5 февраля вице-премьер-министр Геннадий Зубко доложил Президенту Петру Порошенко о восстановлении линии электроснабжения к Авдеевке.