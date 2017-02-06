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Самолет компании «Авиалинии Антонова» Ан-124 «Руслан» успешно выполнил доставку двигателя General Electric GE90 для Boeing 777-300ER авиакомпании Swiss Airlines в аэропорт канадского города Икалуит, сообщает ЦТС

Рейс был выполнен из швейцарского Цюриха. Икалуит находится на берегу Северного Ледовитого океана в зоне вечной мерзлоты. На момент приземления Ан-124 температура здесь составляла -29 градусов по Цельсию.

Украинский транспортный самолет доставил двигатель, который является самым крупным по габаритам турбовентиляторным авиационным двигателем.

Доставку в канадский Икалуит необходимо было выполнить, поскольку ранее Boeing авиакомпании Swiss Airlines совершил в местном аэропорту аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей.  
ForUm

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