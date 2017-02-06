В Украине 7-8 февраля ожидается значительное похолодание, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, по всей территории, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до 12-17°, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Черниговской и Сумской областях – до 20-26° мороза, днем ​​до 9-15° мороза; в Одесской, Николаевской, Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой области – ночью 3-9° мороза, днем ​​0-5° мороза.

Днем 7 февраля на Львовщине, Ивано-Франковщине, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях, ночью 8 февраля на Волыни, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой областях – сильные снегопады, метели, снежные заносы; в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях – порывы ветра 15-22 м/с. На дорогах страны гололедица.

В ведомстве также подчеркнули, что 9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23°, на юге и Прикарпатье – до 8-13° мороза, дневная – существенно не изменится, осадки прекратятся.

По Киеву 7-8 февраля минимальная температура воздуха снизится до 12-17° мороза; ожидается небольшой и умеренный снег, ночью 8 февраля в западных и южных районах Киевской области местами сильный снег, метели. 9 февраля в Киеве прекращение осадков, снижение ночной температуры до 18-23°. На дорогах гололедица.

Как ранее сообщал ForUm, в связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 06:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен.