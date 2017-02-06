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Из-за сильного снегопада общественный транспорт Киева переходит на специальный режим движения. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевпастранс».

«В связи с ухудшением погодных условий работа наземного общественного транспорта будет организована по специальному режиму движения», - говорится в сообщении.

В «Киевпастрансе» объяснили, что транспорт будет ходить со скоростью, возможной при сложившихся условиях, а не по графику.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 06:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен.

По состоянию на 09:00 понедельника  пробки на дорогах Киева достигли 10 баллов.

 
ForUm

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