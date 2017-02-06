В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 06:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен, сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

По прогнозу Гидрометцентра, ночью в Киеве вероятен прирост высоты снежного покрова – 1,5-2 см, днем ​​– на 2-3 см. Температура ночью 7-9 ° мороза, днем ​​около 5-7 ° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы.

Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.