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По состоянию на 09:00 понедельника, 6 февраля, пробки на дорогах Киева достигли 10 баллов.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение осложнено практически на всех крупных магистралях города.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 06:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы.

Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
ForUm

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