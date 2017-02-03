За сегодняшний день двое военных погибли, пятеро ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По состоянию на 18 часов зафиксировано 66 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, пятеро ранены», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 «Град», НВФ вели огонь по Галициновке. Из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. По Пескам и Луганскому - неоднократно огонь вели танки.

На мариупольском - из РСЗО БМ-21 «Град», 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Талаковку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединскиое, Павлополь, Широкино, Марьинке, Чермалик. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному - БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкино - танк.

На луганском - 152 миллиметровая артиллерия - по Новозванивке, а 120 и 82 миллиметровые минометы - по Троицкому, Попасной и Новозвановке. Гранатометы - по Крымскому.