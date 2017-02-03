Министр социальной политики Украины Андрей Рева опроверг информацию о возможных негативных последствиях от повышения минимальной заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Он отметил, что подобные прогнозы не имеют под собой никаких оснований и являются некомпетентными и непрофессиональными. «Когда проводятся расчеты в сфере занятости, то Министерство финансов и Министерство экономического развития ничего не делают без Министерства социальной политики, которое, в свою очередь, сотрудничает с ведущими учеными», - заявил Рева.

Чиновник подчеркнул, что Министерство социальной политики провело все необходимые исследования и расчеты, которые позволяют утверждать, что никаких негативных последствий для экономики от повышения минимальной зарплаты не будет.

«Если планируется рост экономики на 3%, то о каком сокращении рабочих мест может идти речь? Если доходы госбюджета в январе 2017 года выросли на 40% к январю прошлого года, а Пенсионный фонд получил на 1,2 миллиарда гривен больше, это никак не могло произойти из-за сокращения работников», - отметил Рева.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы общая численность сотрудников формального сектора экономики может сократиться на 630 тысяч человек.

Минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн, в почасовом размере - 19,34 грн.

Национальный банк Украины из-за повышения минимальной заработной платы пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.