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Один из входов на станции киевского метро «Левобережная» с 18 февраля закроют на ремонт и подготовку к «Евровидению». Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский, сообщает 112 Украина.

«В этом году у нас дополнительная нагрузка. Мы должны провести ремонт станции «Левобережная», уже буквально с 18 числа мы должны будем перекрыть один из входов для того, чтобы успеть к «Евровидению» привести станцию ​​в эстетически красивый вид, чтобы туристы видели, насколько красивый у нас метрополитен, чтобы комфортно доехать на «Евровидение», - сказал Брагинский.

По словам руководителя подземки, в списке запланированных работ не только внутренняя отделка станции, но и усиление безопасности пассажиров. Модернизация ожидает системы электроснабжения и системы сигнализации станции.

При этом, по словам Брагинского, изменения в этих системах будут невидимы для пассажиров, но при этом они очень важны для работы станции.
ForUm

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