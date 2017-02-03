В Киеве на ул. Набережно-Луговая, 8 в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов произошел пожар.
По данным ГосЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:39.
На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона.
В настоящее время площадь пожара составляет 3000 кв. м. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 76 человек личного состава.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время