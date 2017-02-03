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В Киеве на ул. Набережно-Луговая, 8 в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов произошел пожар.

По данным ГосЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:39.

На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона.

В настоящее время площадь пожара составляет 3000 кв. м. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 76 человек личного состава.
ForUm

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