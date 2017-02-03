Укомплектованность личным составом незаконных вооруженных формирований, которые принимают участие в боевых действиях на донецком направлении, на сегодня составляет не более 50%. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Командование российских оккупационных войск продолжает принимать меры по пополнению личным составом передовых подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ. В результате боевых потерь и отсутствия подготовленных ресурсов укомплектованность личным составом подразделений 1 АК, которые принимают участие в боевых действиях на донецком направлении, на сегодня составляет не более 50%», – говорится в сообщении.

По данным ГУР, на временно оккупированных территориях Луганской области начаты мероприятия по набору местных граждан для пополнения подразделений 1 АК, которые понесли потери в ходе боевых действий. Набранные лица без подготовки направляются в части и подразделения, участвующие в боевых действиях на авдеевском направлении.

«2 февраля с.г. глава т.н. «ДНР» А. Захарченко отдал распоряжение отправить на линию столкновения личный состав из состава подразделения личной охраны. В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ в связи с неукомплектованностью личным составом на военную службу принимаются лица, которые ранее были уволены за грубые нарушения воинской дисциплины, в т.ч. невыполнение приказов, кражи и пьянство», – отметили в ведомстве.

«Во исполнение приказа т.н. «командующего казачьей национальной гвардии РФ» М. Козицина (руководителя русской казачьей организации «Всевеликое войско донское») от 30 января с.г. в Ростовской области РФ объявлен дополнительный набор в целях доукомплектования 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ. На территории Ставропольского края РФ атаманы местных казачьих организаций начали активную работу среди подконтрольного им личного состава по сбору для направления в зону вооруженного конфликта на Востоке Украины для усиления передовых подразделений 1 АК ВС РФ. В то же время, подавляющее большинство представителей указанной социальной группы (около 90%) отказываются от участия в боевых действиях», – сказано в сообщении.

Напомним, по данным главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, только за 31 января незаконные вооруженные формирования самопровозглашенной «ДНР» потеряли 26 человек убитыми и 60 ранеными.