Вчера, 2 февраля, управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры совместно Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины при получении последней частить неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов задержан директор одного из департаментов Национального банка Украины и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

По данным Генпрокуратуры, один из задержанных является гражданином Республики Азербайджан, о чем письмом сообщено в посольство Республики Азербайджан в Украине.

«Указанный руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс. долларов США в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы «Платисервис» для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении) и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.