Корпорация Mitsubishi снизила стоимость автомобилей для Национальной полиции Украины на 14%. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, Нацполиция получила письмо от официального представителя Mitsubishi Motors в Украине по предоставлению скидки в размере до 14% от начальной стоимости на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены для нужд полиции согласно программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе.

«Рад сообщить, что глава корпорации Mitsubishi Motors Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране, и выразил готовность предоставить скидку», - отметил Аваков.

Министр подчеркнул, что таким образом, в результате переговоров, Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 млн 440 тыс. 774,25 грн ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографического оборудования, охранно-громкоговорящего устройства и радиостанции).

«Окончательная цена будет определена в ближайшее время после согласования изменений в договор и согласования новых количественных показателей в установленном порядке с Министерством экологии и природных ресурсов и другими органами», - подытожил Аваков.

Напомним, расследователь Алексей Тамразов заявил о возможной коррупции при закупках указанных авто. Он купил такую же машину, чтобы доказать завышенную стоимость закупки министерством.

27 декабря Аваков и Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV.