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Следственный отдел военной прокуратуры Западного региона Украины по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задокументирован факт вымогательства и получения через посредника неправомерной выгоды помощником-консультантом народного депутата Украины от одной из политических партий. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Денежные средства в размере 10 тыс. долларов от частного предпринимателя требовались за несоздание препятствий в осуществлении им предпринимательской деятельности путем ненаправления информации в правоохранительные и контролирующие органы», - сообщили в ведомстве.

Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Указанных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, им готовится уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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